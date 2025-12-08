主要AIモデルを利用できるプラットフォームの「OpenRouter」の100兆トークン分のデータをもとに、それぞれのAIモデルがどのような用途に用いられたか、地理や時間による利用ケースの違いはあるのか、価格設定や新モデルリリースによる外部要因はどのように影響を与えたかといった実態を調査したレポートが公開されました。State of AI | OpenRouterhttps://openrouter.ai/state-of-aiまず、直近1年のトークンをソース別に分類した