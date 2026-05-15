パナソニックは5月21日、約2010万画素 高感度1.0型 裏面照射型（BSI）CMOSイメージセンサー搭載のコンパクトデジタルカメラ「LUMIX DC-TX3」を発売する。カラーはブラック、グラファイトシルバーの2色。公式オンラインストアで予約受付中で、価格は12万8700円。●夜景・イベント会場・遠くの被写体もバッチリとれる光学15倍ズームと高感度イメージセンサー新製品は、広角24mmから望遠360mmまでの焦点距離をカバーでき、被写体