OpenAIのGPTシリーズやxAIのGrok、MetaのLlamaなどさまざまな大規模言語モデルが存在しますが、これらの構造を図示した「LLM Architecture Gallery」がオンラインで公開されています。LLM Architecture Gallery | Sebastian Raschka, PhDhttps://sebastianraschka.com/llm-architecture-gallery/The Big LLM Architecture Comparisonhttps://magazine.sebastianraschka.com/p/the-big-llm-architecture-comparisonAI研究者兼エンジ