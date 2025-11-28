DeepSeekが、数学的推論に特化したAIモデル「DeepSeek-Math-V2」を2025年11月27日に公開しました。このDeepSeek-Math-V2は定理証明と自己検証機能に重点を置いており、従来の数学AIモデルとは異なり、解答の正確性を追求するだけでなく、推論プロセスの厳密性と完全性も重視しています。GitHub - deepseek-ai/DeepSeek-Math-V2https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-Math-V2deepseek-ai/DeepSeek-Math-V2 · Hugging Faceht