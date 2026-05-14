A24製作、『TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー』のダニー＆マイケル・フィリッポウ監督が手掛ける儀式体験ホラー『ブリング・ハー・バック』が７月10日(金)より公開。ポスタービジュアルと予告編、ムビチケ購入特典が解禁された。親切ながらどこか不気味な里親に引き取られた兄妹をめぐる物語。予告編は、⽗を亡くした兄妹アンディとパイパーが里親ローラ（サリー・ホーキンス）の家を訪れる様子から始まり、なんとも不穏な新生