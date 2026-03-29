自転車でイヤホンをしながら運転したり、急な雨で濡れないようにするため傘をさしながら運転したという経験者は多いのではないでしょうか。2026年4月1日から、これまで自動車やバイクに導入されていた「青切符（交通反則告知書）」制度が導入され、16歳以上の人を対象に、イヤホンをしながら音楽を聴いたり、傘をさしながら自転車を運転するといった違反行為には反則金が科される見込みです。そこで、芝綜合法律事務所の牧野和夫