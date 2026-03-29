経済的貧困や心身の障害を抱える社会的弱者を題材にした漫画やルポルタージュなどが、作中の描写を巡り、SNS上で批判されるケースは珍しくありません。評論家の真鍋厚さんは、こうした作品について、「社会の暗部に光が当たり、当事者にとって救いになるケースもあれば、『弱者の生態を消費する』という構造になりがちで、偏見を助長してしまう面もあります」と話します。【歴史的背景】 明治時代から始まっていた…これが「最暗