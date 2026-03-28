「最近、理由ははっきりしないのに気分が重い」「以前のように頑張れない」そんな状態が続いていても、「病院に行くほどではない」「まだ仕事はできている」と自分を納得させている人は少なくありません。しかし実は、その“なんとなくの不調”こそが、見過ごされやすい心のサインであることがあります。精神科医・平光源先生が語ったのは、うつ病ではないものの、確実に心身のエネルギーが落ちている状態「半うつ」の存在でした。