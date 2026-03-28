「最近、理由ははっきりしないのに気分が重い」「以前のように頑張れない」

そんな状態が続いていても、「病院に行くほどではない」「まだ仕事はできている」と自分を納得させている人は少なくありません。しかし実は、その“なんとなくの不調”こそが、見過ごされやすい心のサインであることがあります。精神科医・平光源先生が語ったのは、うつ病ではないものの、確実に心身のエネルギーが落ちている状態「半うつ」の存在でした。毎朝5時55分から行っている「1分朝活」で明かされたその話は、「心を立て直すには、まず体から整える」という、極めて現実的な気づきを与えてくれるものでした。

なぜ人は「半うつ」状態に気づかないのか

気分の落ち込みや疲労感があっても、日常生活は何とかこなせている。仕事も家事も続けられている。だからこそ、「自分は大丈夫」「まだ踏ん張れる」と無意識に自分を追い込んでしまう。これが「半うつ」が見逃されやすい理由だといいます。

私は『奇跡が起きる毎朝1分日記』の著者として、毎朝5時55分から「1分朝活」を無料で開催しています。

心と行動を整えるための短い習慣ですが、毎週月曜日はゲスト講師をお迎えしています。

今回のゲストは、精神科医であり、『半うつ 憂鬱以上、うつ未満』（サンマーク出版）の著者、平光源（たいら・こうげん）先生。

25年以上にわたり精神医療の現場に立ち続け、支援学校の学校医や「いのちの電話」の相談医など、多方面で心のケアに携わってきた専門家です。

平先生が教えてくれた「半うつ」の正体

平先生がまず教えてくれたのは、「半うつ」は怠けでも気の持ちようでもない、という事実でした。

医学的にうつ病と診断される一歩手前の状態で、心の問題というよりも、脳内ホルモンのバランスが崩れている状態だといいます。

セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン。

これらは感情や意欲を支える重要な物質ですが、寝ている間に生成され、起きている間に消費されていきます。つまり、睡眠不足や食事の乱れが続くだけで、誰でも簡単に「半うつ」状態に近づいてしまうのです。

回復の第一歩は「考え方」ではなく「食事と睡眠」

意外に思われるかもしれませんが、平先生が最も強調していたのは、メンタルを立て直すために「前向きに考えよう」とする必要はない、という点でした。まず大切なのは、きちんと食べて、きちんと寝ること。

特に重要なのが、セロトニンの材料となるトリプトファンです。

これは体内で作ることができないため、日々の食事から摂取する必要があります。「寝ている間は生産、起きている間は消費」このシンプルな視点を持つだけで、心の不調への向き合い方が大きく変わります。

運動に迷ったら「30分の散歩」でいい

「運動が大事なのは分かっているけれど、何をすればいいかわからない」

そんな人に向けて、平先生が勧めていたのが、30分のゆっくりした散歩でした。

この程度の運動でも、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが分泌されるといいます。

特に朝の散歩は効果的で、太陽の光を浴びることでセロトニンの分泌が促され、体内リズムも整います。

完璧主義を手放し、「60点主義」で生きる

日本人に多い完璧主義や几帳面さも、半うつを長引かせる要因の一つ。

「100点を取らなければ意味がない」という思考が、知らず知らずのうちに自分を追い込んでしまいます。

平先生は、「60点で十分」「できている部分を見ることが大切」と語っていました。完璧を目指さないという選択が、結果的に心を守ることにつながるのです。

行動を変えると、心はあとからついてくる

さらに大切なのが、笑うこと、感謝すること。

笑うことで脳が緩み、その影響は内臓にも広がります。感謝を意識することで、幸福感に関わるホルモンも分泌されるといわれています。メンタルは内側から無理に変えなくていい。行動を先に変えることで、心は自然と整っていく。これは、朝活を通じて私自身が何度も目にしてきたことでもあります。

半うつは「立て直しのサイン」

半うつは、人生が壊れているサインではありません。むしろ、「このままの生き方では無理がある」という、心と体からのメッセージです。食べる。寝る。歩く。笑う。その当たり前を取り戻すことが、人生をもう一度前に進める力になります。

今回の朝活は、「心を変える前に、体を整える」という原点を、改めて教えてくれる時間でした。