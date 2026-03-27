14日に火災が発生したカプセルホテルが入るビル＝16日、ソウル【ソウル共同】ソウル中心部のカプセルホテルで今月14日に発生した火災で、意識不明の重体となり入院していた50代の日本人女性が24日に死亡したと、地元自治体が27日、明らかにした。20代の娘も巻き込まれてけがをしたが、命に別条はなかった。2人の身元は明らかにしていない。火災は、繁華街の明洞やロッテ百貨店に近い7階建てのビルで発生した。韓国メディアによ