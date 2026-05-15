北海道留寿都村のホテルに侵入し、放火しようとしたとして、元従業員の中国国籍の男が再逮捕されました。現住建造物等放火未遂などの疑いで逮捕されたのは、中国籍の無職、リー・シンキ容疑者です。リー容疑者は４月２４日未明から早朝にかけ、留寿都村のホテルに侵入し、３階のリネン室に火をつけようとしたほか、敷地内の立ち木を燃やした疑いがもたれています。警察によりますと、リー容疑者は事件当時ホテル