ラ・リーガに所属するバルセロナがDFの補強を検討しているようだ。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ターゲットはセリエAのインテルに所属するイタリア代表のアレッサンドロ・バストーニ。26歳のレフティで、今季のインテルでは3バックの一角で起用されている。バルサは数か月前からバストーニの獲得に動いており、移籍はインテル次第だという。すでにバストーニはバルサからの関心を認識し