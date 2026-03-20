評論家荻上チキ（44）がパーソナリティーを務めるTBSラジオ「荻上チキ・Session」（月〜金曜午後5時）の進行を務めていたフリーアナ南部広美（56）が病気療養により3月で降板することが20日、分かった。番組公式Xが発表した。南部は体調不良により、昨年末から同番組を欠席していた。公式Xが声明を発表。「昨年末に体調を崩して入院し、退院後も治療を続けています。病名や病状については、プライバシーに関わり、また病名などが独