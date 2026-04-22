福井放送の揚原妃織アナウンサーが20日、自身のインスタグラムで驚きの資格を手にしたことを報告した。 【写真】さわやかな春色衣装の揚原アナ手にはマジで「狩猟免状」 揚原アナは「先月、狩猟免許(わな猟)を取得しました!!」と明かし、「普通自動車免許以来の国家資格です笑」と続けた。県知事の名前とはんこが押された証書には、目立つ位置にしっかりと「狩猟免状」と書かれている。 「今後、猟友会に所属し