元フジテレビアナウンサーで、現在はYouTube番組『REAL VALUE』のMCを務める渡邊渚（28）。近ごろ、番組における彼女の立ち振る舞いをめぐって、SNSでは「強気」なキャラに転じたことが話題を呼んでいるが、3月25日に配信された同番組でも“ホリエモン”こと堀江貴文氏（53）と厳しく対峙する場面があった。『REAL VALUE』は、有名経営者で構成される集団「リアルバリューマフィア」に対してプレゼンターが自身の事業プランをアピ