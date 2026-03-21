マネジメント・プロデュース部を新設も明暗くっきりだ――。フジテレビから局アナの流出が止まらない。３月12日には小澤陽子アナウンサー（34）と勝野健アナウンサー（26）がそれぞれ、インスタグラムで退社を発表。17日には『文春オンライン』が、竹内友佳アナウンサー（37）の退社を報じている。６月退社の小澤アナは〈自分の中に眠っていた『自ら何かを創造したい』という純粋な想いが膨らんでいきました〉とコメント。３月末で