大分国際車いすマラソンの第1回実行委員会が16日開かれ、今年の大会から新たなコースへ変更を進めていくことを決めました。 【写真を見る】大分国際車いすマラソンのコース大幅刷新発着点を「県立美術館前」に集約へ 大分国際車いすマラソンは、1981年に世界初となる車いす単独の国際マラソン大会として始まり、今年で45回目を迎えます。 大会の開催に向けて第1回実行委員会が開かれ、関係者ら21人が出席しました