イラン軍が「アメリカ軍を匿っている」としてUAE＝アラブ首長国連邦への攻撃を宣言しました。周辺国への直接攻撃に言及するのは初めてです。【映像】フジャイラの石油施設で起きた火災の様子（実際の映像）イラン軍の報道官は14日、UAEの港や軍事施設がアメリカ軍を匿い攻撃に使われていると述べ、UAEに対し「イランの防衛のためこれらの施設を攻撃する権利がある」と宣言しました。アメリカ軍は13日、ペルシャ湾北部にある