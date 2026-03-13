「ひろゆき」の愛称で知られる実業家の西村博之さんが、オリジナルTシャツの受注販売を手掛ける金沢市の「アップティー」の最高マーケティング責任者＝CMOに就任し、新体制で事業拡大を目指します。13日は東京都内で就任発表会が開かれ、アップティーの鈴木秀利社長から西村博之さんに任命証が手渡されました。金沢市に本社を置くアップティーは、中能登町の繊維メーカー「丸井織物」のグループ企業で、2024年には西村さんと丸井織