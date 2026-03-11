ナガオカトレーディングは3月13日、アウトドアデジタル製品を扱う「movio」ブランドから、超薄型形状のデジタルカメラ「movio デジタルカメラ（MSL600）」を全国の家電量販店・ECサイトで発売する。カラーはシルバー、サクラピンク、フューシャピンク、ブルー、モスベージュ（4月下旬発売）の5色展開。価格は1万2100円。●ポケットやカバンにもコンパクトに収まるサイズ感新製品は、厚さ9.5mmで重さが79gの軽量コンパクトなデ