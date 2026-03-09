知人男性に暴行を加えて死なせたとして男が逮捕された。男は2025年9月、東京・世田谷区内の自身のマンションに住まわせていた男性に対し数日間にわたり暴行を加え、現金約2万円を奪ったほか、複数回にわたり頭から熱湯を浴びせた疑いがもたれている。熱湯かけるなどの暴行加え東京・世田谷警察署で2月22日カメラが捉えたのは、肩をすくめるような素振りを見せ、車に乗り込む男。知人男性から現金を奪い、熱湯をかけるなどの暴行を