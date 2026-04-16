バスが減っている。そう聞いても、都会で暮らす多くの人はどこか遠い話だと受け止めるだろう。だが実際には、2024年4月から同年12月の間だけで、関東運輸局管内の62%の自治体がバス減便または路線廃止の判断をおこなっている。特筆すべきは、減っているのが「過疎地」ではなく、多くの人が集まる「都市部」である点だ。（マン点／マンションブロガー）＊＊＊※外部配信先では一部のグラフが表示されない場合があります。全ての