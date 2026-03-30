これまで月刊情報誌『おとなの週末』は、様々なラーメン店を紹介してきました。その中から、オーバー50が食べるべき醤油ラーメンを再掲載します。店の雰囲気も含めて“味”のある名店揃い。読めば、スマホのMAPにピンを立てたくなるでしょう。黄金スープは健在、シモキタの名店が帰ってきた！『一龍』＠下北沢建物の老朽化に伴い、2025年11月17日に移転リニューアルオープン。鶏の旨みたっぷりの黄金に輝くスープは健在だ。カエシ