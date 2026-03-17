マルハンの東日本カンパニー（マルハン東日本）は5月29日から5月31日までの3日間、脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁（のうじるよこちょう）2026」を「ベルサール秋葉原」にて開催します。同イベントは、2024年4月より始動した次世代のファン獲得・育成を目指した「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として開催。企画監修は、クリエイティブディレクター・イベントプロデューサー・DJとして幅広く活躍するクリエイター