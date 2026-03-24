整体師・楽しんご（46）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、交通事故の被害に遭ったと報告した。楽しんごは世田谷区の交差点で「事故りました！」と報告。「自分は直進、進行方向は『直進可』の信号でそのまま進行。そのタイミングで、右側から1台だけ車が突っ込んできた。しかも他の車は全て右折していて、直進してきたのはその1台のみ。この時点で交通の流れ的にもかなり不自然」と説明した。また「現在、警察