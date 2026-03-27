世界中から観光客が押し寄せる人気観光地となった、北海道・ニセコ。地方のスキーリゾートにすぎなかったニセコが、なぜ「インバウンドの聖地」と呼ばれるまでになったのか。そして、そこにはどんな「功罪」が生まれているのか。観光集客のスペシャリストで、著書に『観光ビジネス』がある内藤英賢氏が、いまニセコで起きていることを明かす。ニセコがインバウンドの聖地になった理由本稿では、外資進出の先進国とも言えるニセコの