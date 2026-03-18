全身にやけどを負って死亡した男性「目の前で、突然、知人が倒れました」119番通報に救急隊員が駆けつけると、全身の半分以上にやけどを負った男性がマンションの外階段に倒れていた。「３月６日、警視庁捜査１課は、強盗致死の疑いで、東京都世田谷区の職業不詳・宝田耕司被告（56）を再逮捕しました。’25年９月14日〜17日ごろ、自宅のマンションの一室で東京都狛江市の無職・高橋賢治さん（58）に複数回、熱湯のようなものをか