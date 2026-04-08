東京・世田谷区の砧公園で、また木が倒れました。木は公園の横にある大蔵通りをふさぐように倒れ、通りは一時通行止めになりました。【映像】砧公園の倒木（実際の映像）警視庁などによりますと、7日午後9時40分ごろ世田谷区にある砧公園の近くで車を運転していた人から「強風で木が倒れた。車道が通行できない」と110番通報がありました。倒れた木は直径1メートルほどあり、ケヤキとみられていて、公園の横にある大蔵通りは