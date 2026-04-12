体のゆがみは腰痛や肩こりを引き起こします。ネット上では「体がゆがんでいると太りやすい」という情報がありますが、本当なのでしょうか。用賀きくち内科 肝臓・内視鏡クリニック（東京都世田谷区）院長で総合内科専門医、消化器病学会専門医の菊池真大さんが解説します。【要注意】えっ…ヤバっ！これが体のゆがみを悪化させる5つの“NG行為”です姿勢のゆがみが「肥満」を招く医学的根拠結論から言うと、「体がゆがんでい