井端監督のチャレンジも認められず■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で1次ラウンド・プールCのオーストラリア戦に臨んだ。4回2死満塁で打席に大谷翔平投手（ドジャース）の絶好機も二塁走者が捕手からの送球で刺されて憤死。日本ベンチがすぐさまチャレンジを要求するも認められず、SNSでは疑問の声が噴出した。最高のシチュエーショ