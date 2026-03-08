井端監督のチャレンジも認められず

■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で1次ラウンド・プールCのオーストラリア戦に臨んだ。4回2死満塁で打席に大谷翔平投手（ドジャース）の絶好機も二塁走者が捕手からの送球で刺されて憤死。日本ベンチがすぐさまチャレンジを要求するも認められず、SNSでは疑問の声が噴出した。

最高のシチュエーションで先制のチャンスを迎えていた。0-0で迎えた4回、2死満塁で大谷に打席が回ってきた。カウント2-1からの4球目を見逃してストライク。しかし次の瞬間、オーストラリアの捕手パーキンスが素早く二塁へ送球し、飛び出した走者の牧秀悟内野手（DeNA）が戻り切れずにアウトになった。

井端弘和監督はすぐさまチャレンジを要求したが、これは認められず。チェンジとなって大チャンスを逃し、最大のチャンスを逸することになった。まさかの展開に球場は騒然とした。

この一連の判定にX上のファンからも疑問が噴出。「アウトっぽいのはそうなんだけど、なんで認めないの？」「意味がわからん」「リクエストなんで拒否られた？」「今のタイミングでチャレンジ不可は理解不可能だけどね」と困惑していた。（Full-Count編集部）