NHKのチーフディレクターの男が、東京・渋谷区の路上で、面識のない女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、NHK報道局スポーツセンタースポーツ情報番組部のチーフディレクター、中元健介容疑者(50)です。中元容疑者は今年1月、面識のない20代の女性を渋谷区の路上から近くのビルの中に連れ込み、性的暴行を加えた疑いがもたれています。警視庁によりますと中元容疑者は、「俺危ないものを持っているから」