ダウンスイングは腰から回すの？肩は開いちゃいけないの？ 地面に丸を描くように動き右サイドにヘッドを着地させるイメージ ダウンスイングについて、「腰から回すの?」「肩は開いちゃいけないの?」とよく聞かれますが、キープレフトでは意識しなくてOK。全部を一緒に回して構いません。 理由は、腰幅と肩幅が違うから。