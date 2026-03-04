ダウンスイングは腰から回すの？肩は開いちゃいけないの？

地面に丸を描くように動き右サイドにヘッドを着地させるイメージ

ダウンスイングについて、「腰から回すの?」「肩は開いちゃいけないの?」とよく聞かれますが、キープレフトでは意識しなくてOK。全部を一緒に回して構いません。

理由は、腰幅と肩幅が違うから。幅が違うということは、回転半径が違うということ。一緒に回しても、必ず回転半径の短い骨盤が先に回り、肩は後からくるようになっているので気にしなくていいのです。

腰を先に回すとスピンアウト(体が開く)します。体幹の捻転が生まれて回転速度が上がるという一面はありますが、スピンアウトのリスクを犯すくらいなら意識しないほうがいい。

また、肩を開かないイメージは回転を止めることになり、振り子運動を誘発します。二点吊り子からの回転では、体とクラブの関係がヨコで四角形ですから体は開いても構いません。

シャフトを立てる、ともいわれますが、これも二重振り子に限ったこと。キープレフトではシャフトは寝てもいい、むしろ寝かせたほうがいいくらい。二点吊り子には支点がないですから、シャフトが寝てそのまま回っても元の位置に戻ります。ただし、回転運動との共存が条件。長い棒の真ん中あたりを持って体の左サイドに保って動く練習をすれば習得できます。

イメージとしては、手は返さず平行四辺形を保ち、地面に丸を描くように動きながら、体の右サイドにヘッドを着地させる。右足を使って回転する感じがあるとクラブがインサイドから入り、斜めを保ったまま動けるので、右股関節の位置をインパクトまで変えないようにして右肩を速く回しましょう。これで打球が右に曲がったら回転不足です。

絶対に避けるべきなのは、胸郭が起きながら回転すること。起きた時点でクラブの左回転は勢いを失います。これを防ぐには、バックスイングで左肩を右に水平移動(レベルバック)し、ダウンスイングで胸郭を下に向ける(チェストダウン)ことが重要です。

インパクト時もグリップエンド側のクラブの延長線は左サイド。体の回転でフォワードプレスの位置に戻ります。振り遅れて右に飛びそうですが、クラブをヨコにしたままではスイングが完成しませんから、右手と左手が交差してスクエアになります。これは人体機能上の動きで、クラブが左サイドにあれば必ずこうなる。回転し続ければボールがつかまってドローが打てます。

【出典】『世界が認めた究極のシンプルスイング キープレフト理論』著者：和田泰朗