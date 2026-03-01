アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃は、イランの最高指導者ハメネイ師が参加する会議の予定をアメリカのCIAが特定したことをきっかけに実行に移されたと、ニューヨーク・タイムズが報じました。ニューヨーク・タイムズは1日、関係者の話として、ハメネイ師が出席する会議が28日の午前中に政府指導部の施設で行われるという情報を、アメリカのCIA=中央情報局が入手したと報じました。この情報を受け、イスラエル軍の戦闘機が