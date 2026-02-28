【カイロ共同】カタール外務省は28日の声明で、イランの弾道ミサイルによるカタールへの攻撃を非難し「地域の安全保障と安定を脅かす容認できないエスカレーションだ」と訴えた。クウェート外務省も声明で「クウェート領土を狙ったイランによる凶悪な攻撃」と非難した。地域大国サウジアラアビア外務省もX（旧ツイッター）で声明を出し、カタールやクウェートなどに対するイランの攻撃を非難すると強調した。米軍とイスラエル