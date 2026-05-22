英プレミアリーグの複数クラブが獲得に関心かドイツ1部マインツに所属する日本代表MF佐野海舟の去就について、クラブのスポーツ最高責任者を務めるクリスチャン・ハイデル氏が巨額の移籍金を要求する方針を明かした。ドイツ紙「ビルト」が報じている。佐野を巡っては、日本人理学療法士のSNS投稿をきっかけに今夏の移籍報道が過熱。さらにマインツが同ポジションの補強に動いたことで、プレミアリーグの半数のクラブが関心を示