日本漫画家協会が28日、「報道に対する声明」を発表した。「報道により、漫画家による性加害およびその対応を巡り、出版社の関与が指摘されています。この事案について、事実関係はいまだ十分に明らかになっていないと受け止めておりますが、業界の信頼に関わる重要な問題であると認識しています」本件は漫画界全体に関わる課題です。関係出版社におかれては、被害者の尊厳と安全に十分配慮のうえ、透明性のある調査を行い、