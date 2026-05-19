飲食店などの壁に有名人のサインが飾られているのをご覧になったことがあると思う。今、SNS上で大きな注目を集めているのはそんな飲食店のサインに関する疑問だ。「飲食店によく漫画家さんのサイン飾ってたりしますよね。これって作家さんの方からサイン書きましょうか？って言ってるんですかね？顔出ししてる芸能人ならともかく、店側から気づくことってある？？ 長年の疑問です」と問いかけたのはたまさん（@tama9999）。【写真