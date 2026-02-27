重度のナッツアレルギーを持つロンドン在住のアートディレクター、ダニエル・ケリーさん（32）が、機内で客室乗務員に「ナッツを食べないようアナウンスしてほしい」と依頼した動画が3000万回以上視聴され、大きな議論を呼んでいる。アレルギー当事者にとっては“命に関わる”行為である一方、「乗客にそこまで求めるべきか」を巡って賛否が激しく対立した。SNS・メディアで注目を集めるケリーさんは、学生時代に立ち上げたアレル