子どもの食欲は、本来であれば成長の証として喜ばしいものでしょう。しかしそれが度を越して健康を脅かすレベルになると、子どもを預かる側としては困惑してしまいますね。善意ではじめたサポートが、いつの間にか姉妹間の対立を生んでしまったという投稿者さんの悩み。これは決して他人事ではないかもしれません。『預かっている姪っ子があまりにも食欲旺盛です。何か対処法はありますか？』離婚した妹の娘さん（姪っ子）を週2〜3