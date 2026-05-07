俳優の柄本時生（36）が、7日までに日本テレビ系『沸騰ワード10』（毎週金曜 後7：56〜後8：54）の公式インスタグラムに登場。昨年判明したアレルギーを告白し、一切食べられなくなった食材を明かした。【動画】「すべて食べられなくなった」医師も驚くアレルギーを告白した柄本時生MCを務めるバナナマン・設楽統から「最近、沸騰していることは？」と振られた柄本は、「去年、アニサキスのアレルギーが分かって、魚介がすべて