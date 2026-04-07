マスクが不可欠だったコロナ禍を経て、以前よりマスクが身近なものになったと感じるママも少なくないのではないでしょうか。今回、ママスタコミュニティにこんなアンケートを見つけました。『買い物や学校行事のとき、まだマスクをしている？』今回のアンケートでは、「している」派が「していない」派を圧倒的に上回る結果となりました。ここからはそれぞれのママたちのコメントを見ていきましょう。「まだマスクは必要！」派ママ