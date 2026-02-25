上空で撮影されたのは、雄大に羽を広げる1羽のタカ。このあと、まさかの事態に発展します。滋賀・甲賀市で、これまで全国6000の滝を巡ってきたという目撃者がドローンで滝を撮影していた時のことでした。ドローンを上昇させ、カメラが美しい自然を捉えた次の瞬間。突然、映像が乱れます。目撃者：当時は何か茶色い物が向かってきたと思ったら墜落。（ドローンは）10万円そこそこするので、えらいことだ、えらいことだ。墜落したド