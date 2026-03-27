25日、中国外務省の林剣副報道局長が記者会見を行い、中国大使館に自衛官が侵入した事件をめぐる日本の対応を非難。さらに、「犯罪者を厳重に処罰するとともに、中国側に責任ある説明を行うべき」と要求した。 警視庁公安部によれば、侵入したのは陸上自衛隊えびの駐屯地に所属する3等陸尉の村田晃大容疑者（23)。24日に東京・港区にある中国大使館に侵入し、建造物侵入容疑で逮捕された。隣接する建物から塀を乗り越えて侵入した