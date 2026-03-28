エアコンについて「2027年から値上がりする」といった情報を耳にし、買い替えのタイミングに迷う人もいるでしょう。特に、まだ使えている場合には「壊れてからでよいのでは」と考えがちです。今買い替えるメリットはあるのでしょうか？ 本記事では、「エアコンの2027年問題」の背景を整理したうえで、買い替えの判断ポイントを確認します。 「エアコンの2027年問題」とは？ 2027年以降に値上がりが見込まれる背景 ま