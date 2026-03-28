「みなさん、こんにちは。ショーンです。このたび、『英語力の核心』という本を出版させていただく運びとなりました」あの騒動でテレビから姿を消して約10年ーー。3月19日、経営コンサルタントのショーンKことショーン・マクアードル川上氏が、語学出版教育の老舗「株式会社アルク」の公式Xに動画で登場。1分45秒の動画の中で、自身22年ぶりとなる英語学習書『英語力の核心』（ショーン川上著）の発売を告知したことが今、話題と