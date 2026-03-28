女性が刺殺された商業施設「サンシャインシティ」の出入り口付近＝27日午前、東京・池袋東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」の店舗で女性が殺害された事件で、女性が襲撃を受け倒れた後も男が刃物で刺す様子が防犯カメラに写っていたことが28日、捜査関係者への取材で分かった。女性の遺体には首を中心に傷が十数カ所あるといい、警視庁は男が執拗に女性を襲ったとみて殺人容疑で調べている。男は広川大起容疑者（26）