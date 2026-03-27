国土交通省国土交通省は27日、バイクの希望ナンバープレート制を導入し、10月中旬から番号の申請を受け付けると発表した。総排気量125cc超〜250ccの軽二輪、250cc超の小型二輪が対象で、4桁以下の数字が選べるようになる。インターネットや運輸支局の窓口で受け付ける。事業用やレンタルバイク、125cc以下の原動機付き自転車は対象外。希望ナンバー制は、普通車や軽自動車では導入済み。多くの人が希望する「7777」などは抽