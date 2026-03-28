全面開業を迎えた「高輪ゲートウェイシティ」＝28日午前、東京都港区JR東日本は28日、高輪ゲートウェイ駅（東京都港区）周辺で進める大規模再開発計画「高輪ゲートウェイシティ」の完成式典を開いた。オフィスや商業施設などが入る高層ビル、文化施設が新たにオープンし、全面開業となる。先行して営業しているエリアも含めて総敷地面積は約9.5ヘクタール。総事業費約6千億円を投じた。式典は同時期に再開発を進めた大井町駅（